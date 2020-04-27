Выпавший снег и отрицательная температура не страшны посевам

В республике с осени озимые зерновые и технические культуры посеяны на площади 89,2 тыс. га. Из них 78685 га отведено под озимую пшеницу, 8156 – под рожь, 1576 – под тритикале. По словам специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, на сегодня состояние 42,9% культур оценивается как хорошее и 53,2% — как удовлетворительное. Изреженность в пределах естественного выпадения.

Выпавший с 21 по 23 апреля снег образовал покров в зависимости от районов и местности до 2 сантиметров. Снег рыхлый, тает и впитывается в почву. Ночью с 22 на 23 апреля наблюдалась температура в среднем до -2 0С по республике, -50С была отмечена в Канашском районе. Выпавший снег и указанная выше отрицательная температура не должны оказывать негативные воздействия на озимые культуры, утверждают специалисты Россельхозцентра.

Однако минусовые температуры могут повредить ранние всходы бобовых культур (гороха) и могут оказать отрицательное воздействие на рост и развитие уже высеянных.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.