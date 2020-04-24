24 Апр

Чудеса своими руками

24 апреля при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» на образовательной площадке детского центра православной культуры «Благодать» состоялось дистанционное занятие из творческого цикла «Чудеса своими руками». Для благополучателей проекта — воспитанников БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья и всех подписчиков группы «Благодать» Вконтакте, волонтер проекта – учитель профессионального трудового мастерства (швейное дело) Ольга Иванова провела мастер класс по изготовлению поздравительной открытки в технике скрапбукинг «Пасха светлая». Цель урока- внедрение новых форм работы, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения , продвижение православной культуры и чтения, развитие творческих способностей и повышение личностной самооценки у детей.

С использованием пошаговых инструкций и наглядного материала все участники смогли попробовать свои творческие возможности по изготовлению тематических открыток. Качественный результат мероприятия был достигнут в виде обратной связи: оставленных комментариев и лайков.

Руководитель центра «Благодать» Е. Каширина.

Автор записи: anna

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