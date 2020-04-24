24 апреля при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» на образовательной площадке детского центра православной культуры «Благодать» состоялось дистанционное занятие из творческого цикла «Чудеса своими руками». Для благополучателей проекта — воспитанников БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья и всех подписчиков группы «Благодать» Вконтакте, волонтер проекта – учитель профессионального трудового мастерства (швейное дело) Ольга Иванова провела мастер класс по изготовлению поздравительной открытки в технике скрапбукинг «Пасха светлая». Цель урока- внедрение новых форм работы, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения , продвижение православной культуры и чтения, развитие творческих способностей и повышение личностной самооценки у детей.

С использованием пошаговых инструкций и наглядного материала все участники смогли попробовать свои творческие возможности по изготовлению тематических открыток. Качественный результат мероприятия был достигнут в виде обратной связи: оставленных комментариев и лайков.

Руководитель центра «Благодать» Е. Каширина.