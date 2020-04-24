24 Апр

Храм начал принимать просьбы о молитве онлайн

В связи с введением ограничительных мер на посещение гражданами культовых и религиозных объектов наши читатели — прихожане храма преподобного Серафима Саровского — обратились в редакцию с вопросом, как им теперь заказывать молебны, сорокаусты и др.?
Редакция газеты, в свою очередь, переадресовала этот вопрос настоятелю храма протоиерею Владимиру Ильину:

  • Храм преподобного Серафима Саровского Шумерли по просьбам прихожан начинает онлайн-прием пожертвований на требы: обедни заказные и простые, сорокоусты, полугодовые и годовые, о здравии, за упокой, молебны о здравии, а также свечи. Требы можно заказывать только на крещеных. О упокоении самоубийц требы не принимаются. В назначении пожертвования писать: пожертвование от (фамилия и имя). Сам заказ писать в WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 89373707199.
    Реквизиты Прихода:
    Банка получателя: Чувашский РФ АО "Росселхозбанк
    "ИНН Банка :7725114488
    КПП Банка : 213002002
    БИК Банка : 049706752
    Кор/с: 30101810600000000752
    Рас/с:40703810211090000026
    Наименование получателя: МРО православный Приход храма преп. Серафима Саровск. г. Шумерля ЧР ЧЧЕ РПЦ (МП)
    ИНН получателя: 2125002783
    КПП получателя: 212501001

Автор записи: anna

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