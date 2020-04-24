Стартуют акции Шумерлинского городского женсовета «Моя семейная реликвия» и «Мои семейные традиции»

Ежегодно 15 мая в некоторых странах мира отмечают Международный день семьи. Этот день был учреждён в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН.

. И в это непростое для шумерлинцев время, кода семьи много времени проводят вместе, мы предлагаем объединиться и подумать, а какие есть у вас семейные реликвии и семейные традиции?. Для того, чтобы это все систематизировать для шумерлинцев, женсовет Шумерли запускает акции Моя семейная реликвия" и «Мои семейные традиции»

В семьях, где ценится семейный уклад, из поколения в поколение стараются передать наибольшие ценности, свято хранимые в семье.

Цель проведения акции – приобщение подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению.

Задачи акции:

1. сохранение истории семейных реликвий и традиций, их значимости для формирования семейных традиций

2. создание условий для развития творческих способностей детей, подростков, молодежи в различных видах деятельности;

3. содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения;

4. выявление творчески одаренных детей и подростков.

Чтобы стать участником акций «Моя семейная реликвия» или «Моя семейная традиция», достаточно прислать на электронный адрес uty67@mail.ru, WhatsApp , vk.com

фото вашей семейной реликвии или традиции с описанием времени и истории ее возникновения (автора создателя) и ценности для семьи.

Желающие представить свою реликвию или традицию как экспонат для выставки «Моя семейная реликвия» «Моя семейная традиция» в историко-краеведческом музее — приносят материалы 1 июля в историко-краеведческий музей г. Шумерля

Все участники акций получат благодарственные письма от женсовета г. Шумерля.