Работающим гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

“Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы”, — заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

Первоисточник: Минтруд России.