Олег Николаев поздравляет с Днем чувашского языка

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём чувашского языка!

Ежегодно 25 апреля, в день рождения выдающегося деятеля культуры и просветителя чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева, мы отмечаем День чувашского языка.

Родной язык определяет национальную самобытность – культуру, традиции и обычаи. Сегодня государство гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Чувашский язык — историческая основа и величайшее достояние нашего народа, кладезь народной мудрости, духовности, нравственности, символ национального единства.

Выражаю благодарность и признательность всем, кто сегодня уделяет большое внимание сохранению красоты и богатства нашего родного языка, воспитывает в подрастающем поколении чувство глубокого уважения и любви к родному слову и истории своего народа, обеспечивает языковую преемственность. В этом залог величия и единства нашей нации.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах!