Рядом со зданием редакции 24 апреля были посажены 4 деревца. Это наша благодарность и дань памяти всем погибшим в военное время журналистам, корреспондентам и фотографам.
Акция стартовала 18 марта 2020 года и посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. По результатам акции во всех регионах нашей страны должно быть высажено 27 миллионов саженцев.
Коллектив редакции газеты «Вперёд» принял участие во всероссийской акции «Сад памяти»
Рядом со зданием редакции 24 апреля были посажены 4 деревца. Это наша благодарность и дань памяти всем погибшим в военное время журналистам, корреспондентам и фотографам.
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