24 Апр

Коллектив редакции газеты «Вперёд» принял участие во всероссийской акции «Сад памяти»

Рядом со зданием редакции 24 апреля были посажены 4 деревца. Это наша благодарность и дань памяти всем погибшим в военное время журналистам, корреспондентам и фотографам.
Акция стартовала 18 марта 2020 года и посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. По результатам акции во всех регионах нашей страны должно быть высажено 27 миллионов саженцев.

Автор записи: anna

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