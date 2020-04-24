За последние сутки выписалось еще 12 излечившихся от COVID-19

В Чувашской Республике c начала года под наблюдением находится 3951 житель республики. На 24 апреля под наблюдением находится 1482 человека. Из них:

изолированы в домашних условиях 1080 человек;

госпитализировано 390 человек, включая 22 несовершеннолетних.

В обсервационном отделении «Алый парус» находится 12 человек.

У 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция.

29 пациентов выписаны с выздоровлением.

Новых смертей нет. Всего их — 5.

На подтверждении находятся результаты анализов у 43 человек.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.