В Шумерле проводятся работы по очистке ливневых стоков

Городская коммунальная служба проводит работы по очистке ливневых стоков на дорогах для своевременного отвода воды. Ливневые системы Шумерли требуют постоянного контроля, поэтому подобные работы проводятся систематически согласно муниципального контракта.

Коммунальщики вручную, используя специальный гидробур и другие подобные инструменты, устраняют засоры ливневой канализации, которые возникают из-за попадания в нее уличного смета. Также помехой для пропускной способности ливневых стоков являются ТБО, которые засоряют коммуникации. Некоторые горожане оставляют на обочинах пакеты с мусором, строительные отходы, которые засоряют ливневую канализацию и препятствуют цикличной работе коммуникаций.

Сайт администраци города Шумерли.