Школьники Чувашии изготовили 187 «Открыток Победы». Конкурс продолжается

Всероссийский проект «Открытки Победы» стартовал в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

В настоящее время поступило и направлено в Приволжский федеральный округ 187 открыток, выполненных учащимися образовательных организаций Чувашской Республики.

Напоминаем, работы принимаются до 9 мая 2020 года. Направлять оцифрованные копии открыток в формате jpg с разрешением 3508 px на 2479 px на электронный адрес:unitexcentr@yandex.ru. Максимальный размер 3 мб. К изображениям должен прилагаться файл в формате excel с фамилией и именем автора открытки.

На открытках возможно изображение символов Победы. Изображение должно быть горизонтальным в формате А4 с поздравительной надписью: «С Днем Победы!» на русском или чувашских языках.

На сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. Кроме того, открытки Победы будут передаваться для некоммерческого использования в СМИ и на соцмедиаплощадках.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.