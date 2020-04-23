Организации и предприятия Чувашской Республики активно откликаются на призыв врио Главы Чувашии Олега Николаева «Пĕрле — значит вместе» и оказывают благотворительную помощь для борьбы с распространением COVID-19.

Так, ГК «Хевел» направила 1,5 миллиона рублей на поддержку учреждений здравоохранения и социально-незащищенных групп населения:

для Новочебоксарской городской больницы приобретены функциональные медицинские кровати, пульсоксиметры (приборы для неинвазивного измерения уровня кислорода в крови), бесконтактные термометры, оборудование для дезинфекции и защитные средства на общую сумму 1 млн рублей;

одиноким пожилым людям, вынужденным оставаться дома в период карантина, компания оказывает помощь продуктовыми наборами;

часть средств направлена в благотворительный фонд им. Ани Чижовой для обеспечения специальным питанием детей с неизлечимыми заболеваниями;

осуществляется поставка дезинфицирующих средств в дома-интернаты для пожилых людей.

«АБС Электро» накануне Пасхи подарила чебоксарским пенсионерам 1000 куличей. Праздничное угощение пожилым жителям столицы Чувашии оперативно доставили волонтеры.

Благотворительный фонд группы компаний «АБС Электро» передал в дар администрациям городов и районов республики 33 инфракрасных термометра на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Шесть термометров уже получили администрация Чебоксар и ближайшие к столице районы, остальные будут отправлены в муниципалитеты в ближайшие дни.