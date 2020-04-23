«Пасхальный перезвон». Состоялась концертная программа в детском центре православной культуры «Благодать

23 апреля при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020» в дистанционном режиме состоялась концертная программа «Пасхальный перезвон». На образовательной площадке в созданной группе «Благодать»с использованием интернет-ресурса Вконтакте благополучателей и подписчиков группы с приветственным словом обратились Настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Шумерля протоиерей Владимир Ильин и начальник отдела культуры администрации г.Шумерля Екатерина Николаева. Организаторы культурного события подготовили репертуар, состоящий из музыкальных номеров, воспевающих Господа Бога и Светлый праздник Пасхи среди которых были представлены: Московский казачий хор, хор Воскресной школы Крестобогородского храма г.Ярославль, Хор воспитанниц приюта «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре г. Малоярославец, детский хор Иоанна Домаскина Собора Владимирской иконы Божией Матери г.Санкт-Петербург, детский хор Большого театра России. Отдельным блоком была представлена литературная программа объединившая художественные произведения русских классиков С.Есенина, И. Бунина,К. Фофанова,А. Майкова,А. Коринфского. Единовременно концертной программе удалось объединить около 50 слушателей и участников, отзывы которых были предоставлены в комментариях.

Наталья Забродина, заместитель директора Шумерлинской школы-интерната, участник проекта: «Спасибо за удивительный концерт, прекрасное занятие. Слова благодарности примите от администрации Шумерлинской школы-интерната».

Анна Аношина, директор- главный редактор издательского дома газеты «Вперед», социальный партнер проекта «Благодать»: «С удовольствием наблюдаем за новым этапом развития проекта ”Благодать”. Это замечательно, что проект развивается и обретает новые формы, подстраиваясь под непростые обстоятельства нашего времени. Концертная программа и ее литературная часть ориентирована на возраст всех участников группы, здесь интересно и детям, и взрослым. Так держать!»

Ольга Балкова, волонтер проекта: «С огромным удовольствием посетили концерт в предложенном организотарами проекте. Не выходя из дома, окунулись всей семьёй в духовный православный мир. Спасибо! Всем добра и здоровья!».

Приглашаем всех любителей православной музыки в любое удобное для каждого время стать участниками концертной программы по адресу https://vk.com/club194267892

Руководитель проекта Е. Каширина.