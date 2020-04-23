9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии юбилейной даты Центр «ЮНИТЭКС» запускает музыкальный челлендж «День Победы».

К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым была написана песня «День Победы», ставшая культовой песней 1970-х годов и визитной карточкой певца Льва Лещенко. Впервые песня прозвучала в исполнении Льва Лещенко в 1975 году и стала популярной именно в его версии.

Центр «ЮНИТЭКС» приглашает школьников от 7 до 18 лет принять участие в музыкальном челлендже и записать видео, на котором вы исполняете эту песню. Видео с хештегами (#музыкальныйчеллендж, #ДеньПобеды, #ЦентрЮНИТЭКС, #75летПобеды) размещайте в группе ВК Центр «ЮНИТЭКС», отмечайте друзей, давайте споем эту песню вместе!

Музыкальный челлендж проводится с 20 апреля по 10 мая 2020 года. 15 мая будут выбраны три самых креативных и оригинальных участника, которые получат памятные призы от Центра «ЮНИТЭКС».

Источник: Министерство образования и молодежной политики

Чувашской Республики.