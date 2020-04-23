Кабинет главы горадминистрации обрёл хозяина

Почти 8 лет назад шумерлинец Валерий Шигашев в статусе депутата Госсовета Чувашии возглавлял конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур на должность главы городской администрации и на декабрьском заседании местного Собрания депутатов оглашал итоги состязания (тогда выбор пал на кандидатуру Сергея Новичкова). А 23 апреля 2020 года сам стал тем самым кандидатом на вакантную должность после ухода Алексея Григорьева.

Внеочередное заседание городского Собрания депутатов прошло в Центре детского творчества с соблюдением всех мер безопасности: народные избранники и приглашенные представители городского актива, СМИ, сотрудники администрации в масках и перчатках были рассажены на расстоянии друг от друга. Заседание состоялось с участием председателя конкурсной комиссии, главы Минстроя Чувашии и куратора Шумерли Александра Героева, депутата Госсовета республики Сергея Мельникова, консультанта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашии Анатолия Алексеева.

Присутствовали и два финалиста конкурса на должность главы горадминистрации – Алексей Кочнев и Валерий Шигашев. Их поочередно приглашали к микрофону для озвучивания своего видения дальнейших перспектив в развитии города, задавали вопросы. Затем депутаты проголосовали по каждой кандидатуре, и по результатам голосования определился лидер. С Валерием Шигашевым был заключен типовой контракт на срок 2 года.

Имя и деятельность нового главы администрации Шумерли достаточно хорошо знакомы не только шумерлинцам, но и в республике.

Персона

Родился Валерий Шигашев в 1967 году в Шумерле. Учился в средней школе № 1, затем в химико-механическом техникуме г. Новочебоксарска, в 2010 году закончил Институт СНГ по специальности «Государственное и муниципальное управление» (г. Москва). Трудовую деятельность начал на химико-фармацевтическом комбинате г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1987 году был призван в ряды Советской Армии, после демобилизации вернулся в Шумерлю, трудился на предприятиях города: в 1990—1993 годах на ШЗСА, затем до 2001 года на заводе картофелепродуктов. С 2003 года начал предпринимательскую деятельность, организовав и возглавив компанию «Универсал». В 2007 году признан лучшим предпринимателем года города. В том же году стал дипломантом республиканского конкурса «Предприниматель года Чувашии». В 2010 году по итогам республиканского конкурса стал лучшим предпринимателем Чувашии. Женат, имеет 4 детей. Является председателем Управляющего совета и Совета отцов гимназии № 8. Избирался депутатом Собрания депутатов г. Шумерли созыва 2010—2015 гг., Государственного Совета Чувашии созыва 2011—2016 гг. Оказывал поддержку организациям социальной сферы и спорта, был председателем подшефного дартс-клуба «Универсал». До вчерашнего дня исполнял обязанности заместителя главы администрации — начальника Управления градостроительства и городского хозяйства, официально прекратив предпринимательскую деятельность в конце марта 2020 года.

Наталья Игнатьева.