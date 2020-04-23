В Шумерле в 2020 году запланирован ремонт пяти дворовых территорий и одного проезда

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Шумерля» в 2020 году запланирован ремонт дворовых территорий на общую сумму 4,7 млн. рублей.

На эти средства будет отремонтировано 5 дворовых территорий и 1 проезд по адресам: ул. Коммунальная, д. 21, корп.1; ул. Октябрьская, д. 19, 19А; ул. Интернациональная, д. 12; ул. Ленина, д. 32; проезд к дому 9 по ул. К.Маркса.

Отметим, что за последние три года, в 2017 — 2019 гг., в Шумерле отремонтировано порядка 30 дворовых территорий.

Сайт администрации города Шумерли.