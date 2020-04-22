Чувашские энергетики помогут достроить кордодром для юных авиамоделистов

Чебоксарская ГЭС выделила благотворительные средства на оборудование кордодрома в Новочебоксарске, который стал одним из долгостроев города. Его строительство возобновилось после личного вмешательства врио главы Чувашии Олега Николаева, который поддержал просьбы юных авиамоделистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Площадка для занятий авиамодельным спортом нужна для тренировочных полетов воспитанников юношеского клуба «Чайка», который является двукратным чемпионом России по авиамоделизму.

На достройку кордодрома гидроэнергетики перечислили ещё 290 тыс. рублей — общая сумма благотворительных средств достигла почти 800 тыс. рублей. Напомним, в 2012—2016 годах на средства благотворителей была расчищена площадка, подготовлено основание и установлено ограждение, но затем стройку «заморозили» из-за планов руководства города закрыть почти достроенную площадку.

Строительство было возобновлено в марте 2020 года после обращения к руководителю Чувашии Олегу Николаеву одного из юных воспитанников авиаклуба, чемпиона России. Он поручил снять проблему в «кратчайшие сроки» и заявил о личной готовности при необходимости побывать на площадке. Через несколько дней муниципальный участок был передан для оперативного управления для занятий с кордовыми моделями (на праве постоянного бессрочного пользования).

«Как социально ответственная компания «РусГидро» занимало принципиальную позицию и отстаивало интересы детей», — отметил директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков, выразив уверенность в том, что кордодром поможет «не только в организации полезного досуга подростков, но и поможет привлечь молодое поколение в высококвалифицированные инженерные и рабочие профессии».

За последние 11 лет гидроэнергетики направили на благотворительность в Чувашии более 35 млн рублей, из них в 2020 году — 8 млн рублей, в том числе 5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Источник: regnum.ru.