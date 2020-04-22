Приглашаем принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне? »

Центр одаренных детей и молодежи приглашает принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне?».
Дистанционная викторина посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Целью викторины является повышение интереса учащихся к теме Великой Отечественной войны, расширение их кругозора.
Викторина состоит из вопросов по темам: История Великой Отечественной войны; Великие битвы Великой войны; Города-герои; Лица войны; Лица Победы; Искусство и литература Великой Отечественной войны; Память в граните (памятники и архитектура); Награды Великой Отечественной…; Наш край в годы Великой Отечественной войны; Достижения в науке и технике; День Победы.
Вопросы дистанционной викторины размещены на сайте официальном сайте ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи» Минобразования Чувашии (etker.cap.ru) и открыты для выполнения с 10.00 21 апреля по 15.00 23 апреля 2020 года (по московскому времени).
Ответы участника викторины должны иметь титульный лист со следующей информацией:
– фамилия, имя конкурсанта;
– город, район, населенный пункт;
– образовательное учреждение, класс;
– возраст участника;
– ФИО (руководителя);
– телефон;
– электронная почта.
Ответы на викторину необходимо направить на электронный адрес: etker-kray@yandex.ru не позднее 24 апреля 2020 года.
Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Комментарии: