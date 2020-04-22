22 Апр

Приглашаем принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне? »

Центр одаренных детей и молодежи приглашает принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне?».

Дистанционная викторина посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Целью викторины является повышение интереса учащихся к теме Великой Отечественной войны, расширение их кругозора.

Викторина состоит из вопросов по темам: История Великой Отечественной войны; Великие битвы Великой войны; Города-герои; Лица войны; Лица Победы; Искусство и литература Великой Отечественной войны; Память в граните (памятники и архитектура); Награды Великой Отечественной…; Наш край в годы Великой Отечественной войны; Достижения в науке и технике; День Победы.

Вопросы дистанционной викторины размещены на сайте официальном сайте ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи» Минобразования Чувашии (etker.cap.ru) и открыты для выполнения с 10.00  21 апреля по 15.00 23 апреля 2020 года (по московскому времени).

Ответы участника викторины должны иметь титульный лист со следующей информацией:

–          фамилия, имя конкурсанта;

–          город, район, населенный пункт;

–          образовательное учреждение, класс;

–          возраст участника;

–          ФИО (руководителя);

–          телефон;

–          электронная почта.

            Ответы на викторину необходимо направить на электронный адрес: etker-kray@yandex.ru  не позднее 24 апреля 2020 года.

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Автор записи: anna

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