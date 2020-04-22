Приглашаем принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне? »

Центр одаренных детей и молодежи приглашает принять участие в дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне?».

Дистанционная викторина посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Целью викторины является повышение интереса учащихся к теме Великой Отечественной войны, расширение их кругозора.

Викторина состоит из вопросов по темам: История Великой Отечественной войны; Великие битвы Великой войны; Города-герои; Лица войны; Лица Победы; Искусство и литература Великой Отечественной войны; Память в граните (памятники и архитектура); Награды Великой Отечественной…; Наш край в годы Великой Отечественной войны; Достижения в науке и технике; День Победы.

Вопросы дистанционной викторины размещены на сайте официальном сайте ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи» Минобразования Чувашии (etker.cap.ru) и открыты для выполнения с 10.00 21 апреля по 15.00 23 апреля 2020 года (по московскому времени).

Ответы участника викторины должны иметь титульный лист со следующей информацией:

– фамилия, имя конкурсанта;

– город, район, населенный пункт;

– образовательное учреждение, класс;

– возраст участника;

– ФИО (руководителя);

– телефон;

– электронная почта.

Ответы на викторину необходимо направить на электронный адрес: etker-kray@yandex.ru не позднее 24 апреля 2020 года.

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.