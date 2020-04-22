Предоставление мер соцподдержки гражданам с детьми в беззаявительном порядке

В целях обеспечения социальной защиты граждан с детьми Кабинетом Министров Чувашской Республики принято 16 апреля 2020 постановление №177 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам в беззаявительном порядке»

Отдел социальной защиты населения г. Шумерля и Шумерлинского района информирует, что ежемесячное пособие на ребенка до 16(18) лет, предусмотренное ст.2 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 №46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и ежемесячная денежная выплата на 3-го ребенка и последующих детей, выплачиваемых по Указу Главы Чувашской Республики от 29.11.2017 г. №123 « О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей» до 1 октября будут выплачиваться без подачи гражданами заявлений и документов. Ранее назначенные и действовавшие на 25 марта пособия на детей продлены автоматически.