Олег Николаев: «Развитие инвестиционного проекта «Сычуань-Чувашия» возможно только после обсуждения с жителями республики»

21 апреля врио Главы республики Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи принял участие в совещании по теме развития инвестиционного проекта «Сычуань-Чувашия».

С китайскими инвесторами обсудили проблемные вопросы реализации проекта.

ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» планирует построить в Чувашии агропарк, вложив в него 10 млрд рублей.

Проект включен в перечень 70 значимых проектов российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Кроме этого проектом предусматривается строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. Однако место под строительство комплекса до сих пор не найдено. В каждом районе, где китайцам пытаются выделить земельный участок, они встречают отпор местного населения.

Сначала скандал разгорелся в Моргаушском районе, а затем протесты жителей распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский район.

Олег Николаев считает, что такая ситуация сложилась, прежде всего, из-за отсутствия четкой координации действий между прежним составом Правительства республики и инвестором, поскольку проекты не прошли этап широкого обсуждения. По его мнению, чтобы проект успешно реализовался, нужно более глубокое погружение представителей Чувашии в сам процесс выработки решения и его реализации. «Проект реализовывается в развитие договоренностей Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня. Понятно, что в его рамках уже много сделано. Но при этом остается много вопросов, по которым надо провести консультации и найти понимание о взаимных вариантах взаимодействия», — обратился Олег Николаев к китайской стороне.

На сегодняшний день на первом этапе китайцам предоставлено в аренду 5 тысяч га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тысяч голов молочных и 2 тысяч голов мясных пород коров. Есть варианты расширения этих земель сельхозназначения и на территории Шумерлинского района. Согласно утвержденным пунктами этого соглашения, уже должен был начаться процесс возведение животноводческого комплекса на территории Порецкого района.

Врио Главы Чувашии обратил внимание, что в республике все предприятия сельскохозяйственной отрасли вышли на весенние полевые работы. Сезонные работы должны вестись и на землях, которые находятся в введении китайского предприятия. «Все это могло бы говорить о том, что мы идем по пути исполнения взятых на себя обязательств, укрепляло бы наше взаимное доверие. Главное, при выделении новых земельных территорий позволяло бы приводить аргументы, что в рамках реализации проекта появляются совершенно новые формы ведения сельскохозяйственных работ, иная культура в введении дел в отрасли сельского хозяйства. Но и новые рабочие места, новые виды продукции и иные аспекты, которые оговорены нами в рамках реализации данного проекта. Эти факторы очень важны, поскольку при выделении новых территорий земель мы должны это согласовывать через публичное обсуждение с населением, которое проживает рядом с этими землями. И, конечно же, когда определенные взятые обязательства с вашей стороны не выполнены, нам этого сделать очень сложно», — отметил Олег Николаев.

Олег Николаев призвал более тесно взаимодействовать с точки зрения планирования деятельности, с тем, чтобы планы строились на основе российского законодательства, и чтобы в выработке управленческих решений участвовал человек, который понимает все требования, в том числе в отрасли сельского хозяйства. «В случае наличия вашей доброй воли мы готовы подобрать и предложить вам такого человека», — сказал он.

Правительство Чувашской Республики со своей стороны готово выполнять все взятые обязательства. «У нас принято, если дал слово, то его надо держать. Но этот процесс должен быть взаимным, последовательным, согласно утвержденным планам и стандартам», — акцентировал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии предложил китайской стороне после того, как пройдет пандемия, перейти в очный формат общения. «Мы заинтересованы в реализации проекта, готовы над ним работать и искать новые варианты решения проблем. Сейчас у меня много вопросов, которые надо обсуждать с выездом на площадки, прежде всего на те земли, которые находятся в вашем введении для сельскохозяйственных работ и для строительства животноводческого комплекса. Мы с вами должны посмотреть, обозначить планы и посоветоваться с жителями Чувашии», — заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.