Об особенностях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление социальной поддержки малообеспеченным гражданам в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг продолжается, но с некоторыми изменениями.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. №420, в случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке.

В апреле 2020 года была выплачена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 873 получателям г. Шумерля и Шумерлинского района на сумму 1708017 руб. 63 коп.

Сайт администрации города Шумерли.