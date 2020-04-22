В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый желающий. Для этого нужно записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды, а в описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи.

Правила участия в марафоне #75словПобеды

Запишите на камеру видеоролик, в котором:

Зачитайте отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника на камеру.

Длительность видеоролика не должна быть больше 1 минуты, а текст должен содержать не меньше 75 слов.

Расскажите в комментариях к видеоролику историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и занимает свое почетное место в семейной библиотеке.

Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды, #ЧувашияЗаПобеду.

Библиотеки Чувашии присоединяются к онлайн-марафону #75словПобеды и уже активно продвигают в социальных сетях в рамках литературно-патриотической акции «75 лет памяти и гордости» видеоролики с чтением писем солдат.

Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды.Первоисточник: Национальная библиотека Чувашской Республики

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.