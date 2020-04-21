Стартовала акция ко Дню чувашского языка «Чӑваш чӗлхи илемӗ сӑвӑра»

Национальная библиотека Чувашской Республики объявляет акцию «Чӑваш чӗлхи илемӗ сӑвӑра», посвященную Дню чувашского языка, и приглашает к прочтению поэтических произведений на чувашском языке. Это может быть стихотворение любимого поэта, Ваше собственное сочинение или произведение из предложенного списка, в котором представлены также поэтические сборники из Электронной библиотеки Чувашской Республики.

Для участия в акции необходимо записать видеоролик с чтением стихотворения, указать автора и название произведения, при желании — личные данные (фамилия, имя, род занятий) исполнителя и разместить в личном аккаунте любой социальной сети с хештегом #люблючувашский или отправить на адрес kray@nbchr.ru

Выбирайте и читайте то, что Вам нравится!

При оформлении анкеты Вы получите электронный сертификат участника акции.

Первоисточник: Национальная библиотека Чувашской Республики.