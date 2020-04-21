Росреестр не будет проводить плановые проверки юрлиц и ИП до конца 2020 года

Росреестр отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Ранее служба информировала о приостановке проведения проверок соблюдения земельного законодательства до 1 мая 2020 года.

Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок. В частности, такие проверки могут быть проведены на основании поручений президента РФ, правительства РФ или требования прокурора о проведении проверки, а также при возникновении ЧС, по факту причинения вреда жизни и здоровью граждан и с целью выдачи лицензий и специальных разрешений.

Хотелось бы отметить, что все внеплановые проверки обязательно должны быть согласованы с органами прокуратуры. Кроме того, их проведение возможно только с использованием средств дистанционного взаимодействия, так называемые документарные проверки, либо с применением аудио- или видео связи.

Еще один важный момент. Всем лицам, которым ранее были выданы предписания по устранению нарушений действующего земельного законодательства, будут направлены письма о продлении срока исполнения предписания.

Между тем расслабляться организациям и предпринимателям в связи с послаблением не следует. Государственные земельные инспекторы по-прежнему могут возбуждать дела об административных правонарушения при наличии достаточных оснований. Факты можно выявить и без выезда на место в рамках административного обследования. Поводом к расследованию может быть обращение, направленное в Росреестр гражданином или юрлицом. О наличии либо отсутствии события для административного наказания можно сделать вывод, тщательно изучив имеющиеся документы и доступ к государственным реестрам.

По словам руководителя чувашского Росреестра Екатерины Карпеевой, в связи с поручением Центрального аппарата в нашей республике отменено проведение13 проверок юридических лиц. Всего в 2020 году земельные инспекторы провели 996 проверок по соблюдению земельного законодательства и 62 административного обследования.

Необходимо иметь ввиду, что решение об отмене плановых проверок не распространяется на физических лиц и органы власти. Проверки в их отношении возобновляться с 1 мая 2020 года и будут проводиться в обычном режиме.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.