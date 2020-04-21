За 4 дня на конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров» поступило 163 заявки

С 16 апреля 2020 года на lider.cap.ru ведется прием заявок на участие в конкурсах «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров».

В течение 4 дней на конкурсы подано 163 заявки. Прием заявок от желающих принять участие в конкурсах «Управленческая команда» продлится до 15 мая 2020 г., «Команда молодых лидеров» – до 29 апреля 2020 года.

К участию в конкурсе «Управленческая команда» допускаются граждане Российской Федерации в возрасте до 55 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, и не имеющие судимости.

В конкурсе «Команда молодых лидеров» могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, не имеющие судимости.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в конкурсах!

Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики.