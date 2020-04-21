В Шумерле начала работу оn-line «Школа вожатского мастерства

В Центре детского творчества города Шумерля подготовка к программе летнего отдыха обучающихся идет полным ходом.

Не смотря на режим самоизоляции, в городе начала реализовываться программа «Школа подготовки вожатых», в которой принимают участие 30 обучающихся школ города и Центра детского творчества.

Уже на первой неделе занятий обучающиеся узнали, что такое лагерь с дневным пребыванием детей, его специфику, ценности лагерной жизни и многое другое.

Множество новых и интересных тем ждет обучающихся на протяжении всего обучения.

Сайт администрации города Шумерли.