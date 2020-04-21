В Шумерле коммунальщики оперативно устраняют последствия сильного ветра

Как и предупреждали синоптики, 21 апреля на территории республики ожидался «жёлтый» уровень опасности – местами порывы ветра до 20 м/с. Прогноз подтвердился.

Непогода не обошла стороной и Шумерлю – из-за сильного ветра повалило несколько деревьев, как в центральной части города, так и в частном секторе микрорайона «Верхний поселок».

МУП «Коммунальник» оперативно отреагировало на произошедшее, и в течение пару часов бригада устранила последствия непогоды. Поваленные ветром деревья были распилены и вывезены.

В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС, днём 22 апреля по Чувашской Республике сохраняется «жёлтый» уровень опасности (северо-западный ветер порывами 13−19 м/с). Коммунальные службы Шумерли – наготове.

Сайт администрации города Шумерли.