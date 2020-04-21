В учреждениях соцобслуживания населения введены дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции

Комментарий министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой:

«Анализируя складывающуюся ситуацию на фоне пандемии, принято решение о введении дополнительных профилактических мер в стационарных учреждениях социального обслуживания населения республики.

С 20 апреля 2020 года и до особого распоряжения во исполнение положений Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 20.04.2020 №117) действует режим изоляции для получателей социальных услуг и работников указанных организаций. Усиление мер является необходимой превентивной мерой для сохранения здоровья пожилых граждан и инвалидов, детей, которые постоянно проживают в подведомственных Минтруду социальных учреждениях.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) изменения режима работы касаются всех организаций и стационарных отделений организаций социального обслуживания за исключением БУ ЧР «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега».

Также с 20 апреля 2020 г. до особого распоряжения посменная 14-дневная работа с круглосуточным пребыванием работников в организации.

Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников данных организаций (отделений) медицинскими работниками будет продолжено. Кроме того, работникам, выполняющим свои трудовые функции в период режима изоляции, предусмотрена дополнительная выплата.

Мы ведем ежедневный круглосуточный мониторинг здоровья подопечных и сотрудников наших учреждений».

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики/