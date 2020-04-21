Во время онлайн-встречи Олег Николаев поблагодарил врачей, находящихся в вынужденной изоляции, за самоотверженный труд

21 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел онлайн-встречу с врачами БУ «Центральная городская больница». На видеосвязь с главой региона вышли сотрудники стационара терапевтического отделения, которые оказались в вынужденной изоляции.

13 апреля в стационаре терапевтического отделения у одного из пациентов была выявлена новая коронавирусная инфекция. Отделение тут же было переведено в режим работы изолятора, во всех помещениях стационарного корпуса проведена тщательная дезинфекция. 7 пациентов и 16 медицинских сотрудников были отправлены на двухнедельный карантин.

«Мы себя чувствуем отлично. Настроение у нас хорошее. Сложившуюся ситуацию переносим терпеливо. Каждый день с нами на связь выходят сотрудники Минздрава Чувашии и лично министр Владимир Геннадьевич нам звонит. Что касается наших пациентов, то вся необходимая медицинская помощь оказывается им в полном объеме. Мы регулярно проводим телемедицинские консультации с республиканскими медучреждениями по поводу состояния здоровья некоторых больных. Все вопросы решаем в рабочем порядке», — рассказала заведующая терапевтическим отделением Центральной городской больницы Ольга Зимина.

Олег Николаев поблагодарил врачей за самоотверженный труд.

«Огромное вам спасибо за вашу работу. Невзирая на обстоятельства, вы полны оптимизма, и таким образом подаете пример всем остальным. Мы обязательно победим этот вирус и продолжим реализовывать все наши планы», – сказал врио Главы региона.

У всех контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19 были взяты анализы, первые результаты отрицательные. Все, кто оказался в вынужденной изоляции, обеспечены горячим питанием, средствами гигиены и индивидуальной защиты. Персонал и пациентов отделения дистанционно консультируют психологи.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики