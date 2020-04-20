75-летие Победы в новом формате

Олег Николаев поручил пересмотреть формат празднования 9 мая

В связи с меняющейся обстановкой из-за распространения коронавируной инфекции врио Главы Чувашии поручил пересмотреть форматы мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Очевидно, большинство мероприятий мы не будем проводить в первоначальном формате. Но с учетом того, что сейчас развиваются дистанционные технологии, нам надо эти праздничные события трансформировать в иные форматы», — отметил Олег Николаев.

К примеру, врио Главы Чувашии уже принял участие в аналоге акции «Бессмертный полк», которую запустили в социальных сетях. Олег Николаев рассказал историю своего деда, ушедшего на фронт, и попросил жителей Чувашии также публиковать рассказы о своих героях с хэштегами #ВместеГордимся#ПерлеМухтанатпар

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики