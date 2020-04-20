Сегодня в России отмечается Национальный день донора крови. В первую очередь он посвящен всем, кто сдает кровь ради жизни и здоровья незнакомых людей, а также работникам Центров, станций, отделений, кабинетов переливания крови. Именно в этот день 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф перелил кровь от человека человеку. Грамотная работа врача и донорская кровь спасли жизнь пациентке.

Национальный день донора в России учрежден 20 февраля 2007 года участниками круглого стола по проблемам донорства и службы крови, который проходил в Государственной Думе РФ.

Ежегодно на Республиканской станции переливания крови сдают кровь более 9 тысяч доноров, благодаря которым заготавливается свыше 11 тысяч литров цельной крови, еже­днев­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся око­ло 44 лит­ров, для переливания выдается в среднем по три тысячи литров свежезамороженной плазмы и эритроцитсодержащих компонентов, свыше шести тысяч доз концентрата тромбоцитов.

В прошлом году свыше 9 тысячам пациентам, находившимся на лечениии в 37 медицинских учреждениях, расположенных на террриториии Чувашской Республики, произведено свыше 27 тысяч трансфузий.

В Чувашской Республике проживает 4 276 Почетных доноров СССР и России. В прошлом году 160 доноров добились высоких результатов на нише донорства и удостоились звания «Почетный донор России».

В это день мы хотим сказать «СПАСИБО» всем, кто не остается равнодушным к чужим проблемам и в своем графике будней находит время на достойнейший поступок. Спасибо за готовность всегда прийти на выручку и совершить тихий подвиг — подарить пациентам надежду на выздоровление.

Поздравляем не только доноров, но и специалистов, работающих в области трансфузиологии, желаем здоровья и счастья.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с новой коронавирусной инфекцией, потребность в компонентах крови в республике не уменьшилась. Поэтому сотрудники Республиканской станции переливания крови рады приветствовать всех доноров, желающих пожертвовать свою кровь и помочь совсем незнакомым людям на безвозмездной основе.

Первоисточник: БУ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава Чувашии.