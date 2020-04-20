Пенсионный фонд увеличил количество телефонов «горячих линий»

В связи с проведением ограничительных мероприятий Отделение Пенсионного фонда по Чувашской Республике вводит дополнительные номера телефонов «горячих линий» для обслуживания граждан.
Теперь задать свои вопросы жители Чувашии могут как по номеру регионального контакт-центра ПФР 8 (8352)64-91-14,так и по дополнительно подключенным телефонам пенсионных служб в городах и районах республики, информация о которых размещена на официальном сайте Пенсионного фонда во вкладке «Контакты региона – Структура отделения» http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/:
|Наименование района
|Номер телефона
|г. Алатырь и Алатырский район
|8(83531) 2-58-33
|Аликовский район
|8(83535) 2-20-80
|Батыревский район
|8(83532) 6-18-32
|Вурнарский район
|8(83537) 2-56-60
|Ибресинский район
|8(83538) 2-32-74
|г. Канаш и Канашский район
|8(83533) 2-13-89
|Козловский район
|8(83534) 2-14-38
|Комсомольский район
|8(83539) 5-19-71
|Красноармейский район
|8(83530) 2-22-89
|Красночетайский район
|8(83551) 2-16-42
|Мариинско-Посадский район
|8(83542) 2-10-47
|Моргаушский район
|8(83541) 6-29-80
|Порецком район
|8(83543) 2-25-10
|Урмарский район
|8(83544) 2-10-21
|Цивильский район
|8(83545) 2-17-58
|Чебоксарский район
|8(83540) 2-18-00
|Шемуршинский район
|8(83546) 2-37-99
|г. Шумерля и Шумерлинский район
|8(83536) 2-33-65
|Ядринский район
|8(83547) 2-38-76
|Яльчикский район
|8(83549) 2-53-56
|Янтиковский район
|8(83548) 2-13-99
|г. Новочебоксарск
|8(8352) 74-64-00
|г. Чебоксары
|8(8352) 28-01-23
Позвонить по телефону можно с понедельника по пятницу в рабочее время с 8.00 до 17.00. По телефону «горячей линий» можно получить консультацию, записаться на прием, заказать справку.
В период, когда многие находятся на самоизоляции, и выходить лишний раз из дома не рекомендуется, получить персональную консультацию по вопросам своего пенсионного обеспечения, оформления дополнительной выплаты на детей до 3-х лет, распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону, используя кодовое слово, установить которое можно в Личном кабинете на сайте ПФР.
Напоминаем, что в настоящее время клиентские службы ведут прием граждан по предварительной записи.Записаться на приём также можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru и по телефонам контакт-центра и «горячих линий» ПФР. Кроме того, через Личный кабинет, портал госуслуг www.gosuslugi.ru и мобильное приложение ПФР можно дистанционно получить большинство услуг Пенсионного фонда.
В сложившейся ситуации просим проявить внимание и разъяснить своим пожилым родственникам, как воспользоваться услугами Пенсионного фонда России в электронном виде.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.
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