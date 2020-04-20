Пенсионный фонд увеличил количество телефонов «горячих линий»

В связи с проведением ограничительных мероприятий Отделение Пенсионного фонда по Чувашской Республике вводит дополнительные номера телефонов «горячих линий» для обслуживания граждан.

Теперь задать свои вопросы жители Чувашии могут как по номеру регионального контакт-центра ПФР 8 (8352)64-91-14,так и по дополнительно подключенным телефонам пенсионных служб в городах и районах республики, информация о которых размещена на официальном сайте Пенсионного фонда во вкладке «Контакты региона – Структура отделения» http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/:



Наименование района Номер телефона г. Алатырь и Алатырский район 8(83531) 2-58-33 Аликовский район 8(83535) 2-20-80 Батыревский район 8(83532) 6-18-32 Вурнарский район 8(83537) 2-56-60 Ибресинский район 8(83538) 2-32-74 г. Канаш и Канашский район 8(83533) 2-13-89 Козловский район 8(83534) 2-14-38 Комсомольский район 8(83539) 5-19-71 Красноармейский район 8(83530) 2-22-89 Красночетайский район 8(83551) 2-16-42 Мариинско-Посадский район 8(83542) 2-10-47 Моргаушский район 8(83541) 6-29-80 Порецком район 8(83543) 2-25-10 Урмарский район 8(83544) 2-10-21 Цивильский район 8(83545) 2-17-58 Чебоксарский район 8(83540) 2-18-00 Шемуршинский район 8(83546) 2-37-99 г. Шумерля и Шумерлинский район 8(83536) 2-33-65 Ядринский район 8(83547) 2-38-76 Яльчикский район 8(83549) 2-53-56 Янтиковский район 8(83548) 2-13-99 г. Новочебоксарск 8(8352) 74-64-00 г. Чебоксары 8(8352) 28-01-23

Позвонить по телефону можно с понедельника по пятницу в рабочее время с 8.00 до 17.00. По телефону «горячей линий» можно получить консультацию, записаться на прием, заказать справку.

В период, когда многие находятся на самоизоляции, и выходить лишний раз из дома не рекомендуется, получить персональную консультацию по вопросам своего пенсионного обеспечения, оформления дополнительной выплаты на детей до 3-х лет, распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону, используя кодовое слово, установить которое можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

Напоминаем, что в настоящее время клиентские службы ведут прием граждан по предварительной записи.Записаться на приём также можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru и по телефонам контакт-центра и «горячих линий» ПФР. Кроме того, через Личный кабинет, портал госуслуг www.gosuslugi.ru и мобильное приложение ПФР можно дистанционно получить большинство услуг Пенсионного фонда.

В сложившейся ситуации просим проявить внимание и разъяснить своим пожилым родственникам, как воспользоваться услугами Пенсионного фонда России в электронном виде.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.