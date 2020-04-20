Пасхальные богослужения прошли в соответствии с требованиями

Сегодня, 20 апреля, на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев, подвели итоги празднования Пасхи.

В этом году в пасхальных богослужениях, проходивших в храмах республики, приняли участие около 3700 человек, при том, что в предыдущие годы их число доходило до 29 тысяч. Уменьшить количество людей, участвовавших в богослужениях, удалось благодаря совместной работе органов власти республики и Чувашской митрополии.

«Мы с вами предприняли ряд организационных мер с тем, чтобы службы в храмах прошли в закрытой форме с минимальным количеством посетителей. Выражаю огромную благодарность и признательность митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, епископам республики, которые пошли навстречу и утвердили такой формат проведения мероприятий», — сказал Олег Николаев.

Также врио Главы Чувашии поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в праздничные дни обеспечивали охрану общественного порядка.

Было отмечено, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе сохраняется достаточно напряженной.

«Количество подтверждаемых случаев заболевших установилось в коридоре от 25 до 30 человек в сутки. И сегодня мы ожидаем примерно такое же количество. Это говорит о том, что, с одной стороны, установилась некая стабильная картина, но, с другой стороны, мы понимаем, что нагрузка на медицинские учреждения возрастает. Ситуация развивается пока в достаточно тревожном ключе. И это требует от нас серьезной концентрации внимания», — подчеркнул Олег Николаев.

В связи с этим, напомнил врио Главы Чувашии, на прошлой неделе было принято решение о введении электронных пропусков для пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов отметил, что система электронного пропуска общественного транспорта в полной мере заработает с 21 апреля.

«Цель введения электронных пропусков – контроль за пассажирскими перевозками в пригородном сообщении и пресечение нелегальных перевозок. На сегодняшний день в базу заведены данные на 31 организацию, имеющую право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородному сообщению, всего 428 транспортных средств», — отметил он.

Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Врио Главы Чувашии поручил проконтролировать работу системы и в течение дня довести до коллег из МВД и ГИБДД по Чувашии, Росгвардии списки зарегистрировавшихся перевозчиков и обсудить с ними процесс контроля.

«Все те меры, которые мы с вами предприняли по ограничению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, должны сохраняться и жестко соблюдаться. В этой связи нам необходимо ту контрольную работу, которую мы с вами осуществляем, вести последовательно и неукоснительно. Режим самоизоляции мы однозначно сохраняем до 30 апреля текущего года», — резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики