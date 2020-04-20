Обучающаяся гимназии №8 города Шумерля стала победительницей республиканского этапа всероссийского конкурса «Письмо солдату»

В Чувашии подведены итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

Обучающаяся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Захарова Ольга заняла 1 место. Всего Региональной конкурсной комиссией под руководством Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации в Чувашской Республике Елены Романовой было рассмотрено 78 работ от школьников Чувашии.

Поздравляем Ольгу и её руководителя Н.А. Александрову с победой и желаем дальнейших успехов!

Источники: сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики http://obrazov.cap.ru/news/2020/04/13/78-rabot-predstavili-shkoljniki-chuvashii-na-respu, сайт уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике http://child.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4248519

Сайт администрации города Шумерли.