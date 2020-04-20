Как правильно подать заявление на выплату 5 тыс. рублей в Личном кабинете на сайте ПФР

Пенсионный фонд приступил к осуществлению дополнительной ежемесячной выплаты семьям на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей по указу Президента России от 7 апреля 2020 года №249.

Выплата положена гражданам, право на материнский капитал у которых возникло до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Чтобы получить выплату необходимо до 1 октября текущего года подать заявление в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.

При подаче заявления на сайте ПФР важно правильно заполнить все сведения. Специалисты Пенсионного фонда отвечают на самые популярные вопросы жительниц Шумерли и Шумерлинского района и обращают внимание на то, как избежать самых распространенных ошибок:

Распространяется ли мера на детей, которым уже исполнилось 3 года?

Согласно указу Президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья имеет право на ежемесячную выплату.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата поступит за два месяца или только за апрель?

Средства будут перечислены в апреле и мае. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он ещё не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

Как и когда можно подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства нужно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Как будет выплачиваться ежемесячная выплата?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

Если заявление подано через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг”.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации . Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется; поддержка оказывается гражданам РФ, проживающим на территории России . При постоянном проживании семьи за границей, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

. При постоянном проживании семьи за границей, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется; заявление подается только один раз на всех детей до трёх лет ;

; заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг); графа « Статус заявителя » обязательна для заполнения, необходимо выбрать нужное значение из списка;

» обязательна для заполнения, необходимо выбрать нужное значение из списка; в графе « Фамилия при рождении » указывается фамилия заявителя (как правило, девичья фамилия матери). Если фамилия не менялась, то необходимо вписать существующую;

» указывается фамилия заявителя (как правило, девичья фамилия матери). Если фамилия не менялась, то необходимо вписать существующую; в разделе «Добавление сведений о ребенке» необходимо внимательно заполнить все поля , полностью указав фамилию, имя и отчество ребенка в соответствии со свидетельством о рождении, перепроверить введенные данные;

, полностью указав фамилию, имя и отчество ребенка в соответствии со свидетельством о рождении, перепроверить введенные данные; в заявлении необходимо указать данные актовой записи о рождении . Многие мамы ошибочно указывают серию и номер самого свидетельства о рождении;

. Многие мамы ошибочно указывают серию и номер самого свидетельства о рождении; в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал, который подал заявление. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами;

на материнский капитал, который подал заявление. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами; в графе «счёт в кредитной организации» указывается номер расчетного счета получателя (двадцать знаков), а не номер, выбитый на банковской карте;

получателя (двадцать знаков), а не номер, выбитый на банковской карте; необходимо также заполнить полное или краткое наименование банка, в котором у заявителя открыт счет, БИК и КПП банка (9-значные числа), ИНН банка (10 цифр, начинается на 301), корреспондентский счет банка (20 знаков), в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Ежемесячная выплата».

Управление Пенсионного фонда РФ.