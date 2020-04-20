Есть вопросы по регистрации прав на недвижимость и сделок с ним? Звоните на горячую линию

22 апреля в Управлении Росреестра по Чувашии с 10:00 до 12:00 будет проведена горячая телефонная линия по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Начальник отдела правового обеспечения Татьяна Захарова ответит на ваши вопросы по телефону 8 (8352) 62-81-73.

Татьяна Аркадьевна проконсультирует по необходимым документам для регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «дачной амнистии», разъяснит порядок действий при подаче документов, подскажет в каких случаях необходимо нотариальное удостоверение, а в каких нет, поможет разобраться в оформлении жилья, купленного на средства материнского капитала. В ходе общения вы также сможете уточнить о сроках продления приостановления по учетно-регистрационным действиям.

Управление Росреестра по Чувашской Республике.