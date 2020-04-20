В обсерваторе санатаория «Лесная сказка» завершена дезинфекция

20 апреля в санаториии «Лесная сказка» Минздрава Чувашии проведен завершающий этап дезинфекции постельного белья и помещений. Обсерватор вновь готов к работе.

Напомним, с 3 апреля на территории санатория действует обсерватор для медицинского наблюдения за теми, кто опосредованно или напрямую контактировал с зараженными COVID-19, но не имеет признаков заболевания и первичные анализы – отрицательные.

В настоящее время в обсерваторе никого нет, последние контактные выехали из санатория 18 апреля.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.