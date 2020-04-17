С 3 до 0,1 процента годовых снижена процентная ставка по льготной сельской ипотеке в Чувашии

17 апреля вступило в силу решение врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева о снижении процентной ставки с 3 до 0,1 процента годовых по льготной сельской ипотеке.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 178 от 17.04.2020 предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) следующим категориям граждан:

а) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность на сельских территориях, имеющих 3 и более детей, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту до 0,1 процентов годовых;

б) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях (в том числе в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также работающим в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 0,5 процентов годовых;

в) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 1 процента годовых;

г) гражданам, проживающим в сельской местности и работающим по трудовым договорам в сфере потребительской или сельскохозяйственной кооперации на сельских территориях, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 1 процента годовых;

д) гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса, в том числе в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных на сельских территориях, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 1,5 процента годовых;

е) гражданам, изъявившим желание проживать и работать в сельской местности в социальной сфере на сельских территориях, в размере, уменьшающем процентную ставку по льготному ипотечному кредиту (займу) до 2 процентов годовых.