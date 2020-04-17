С 21 апреля в Чувашии вводятся электронные пропуска для межмуниципальных маршрутов

С 21 апреля 2020 г. до особого распоряжения в Чувашии вводятся электронные пропуска для межмуниципальных маршрутов. Указ об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

На заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что в условиях ограничения межмуниципальных перевозок появилось много нелегальных перевозчиков.

«С завтрашнего дня и по понедельник систему электронных пропусков будем тестировать. А со вторника надо сделать это обязательным для автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. И прошу взаимодействовать с МВД и с ГИБДД, чтобы, с одной стороны, была четко налажена выдача пропусков, чтобы люди могли пропуска получить, с другой стороны, чтобы был действенный контроль за перевозчиками», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пропуск можно оформить на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Предъявлять документ нужно на бумажном носителе.