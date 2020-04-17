С праздником светлой Пасхи!

Пасхальное послание митрополита чебоксарского и чувашского Варнавы, главы чувашской митрополии, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам чувашской митрополии, чебоксарско-чувашской епархии русской православной церкви.

Возлюбленные о Господе

досточтимые пастыри, всечестные иноки

и инокини, дорогие братия и сестры!

От всей души поздравляю вас с великим праздником Светлого Христова Воскресения – Праздником праздников, Торжеством из торжеств и с чувством высокого христианского восторга ликующе приветствую вас словами Пасхальной радости: Христос Воскресе!

В светлой духовной радости Православная Церковь ныне встречает светоносный, радостный и торжественный праздник Воскресения Христова. И нет события, более засвидетельствованного, нет истины, более важной для нас, христиан, как преславное Воскресение из мертвых нашего Спасителя Господа Иисуса Христа.

Воскреснув из мертвых, Иисус Христос уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6, 9). Воскрес Христос – и жизнь торжествует, Воскрес Христос — и ни одного мертвого во гробе. Ибо Христос, воскреснув из мертвых, положил начало воскресению всех умерших. Нетление, дарованное нам Господом, является неиссякаемым источником нашего священного веселия: «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного, вечного жития начало».

От Воскресшего Господа нам подается Божественная помощь для жизни в трудолюбии и благочестии (2 Пет. 1, 3). Также нам дано святое Таинство Причащения, в котором Господь Иисус Христос соединяет нас с Собою. И это теснейшее общение со Христом есть начало той вечной, безгрешной и святой жизни в обителях Отца Небесного, где праведники возсияют, как солнце (Мф. 13, 43), туда да сподобит и нас войти Господь.

В день праздника преславного Воскресения Христова святитель Иоанн Златоуст призывает всех войти в радость Господа и насладиться пиром веры. Господь, будучи щедр, принимает последнего, как и первого, воздавая всем должное. «Все примите, — восклицает он, — дар неисчерпаемой благости Божией!» (Из слова Огласительного свт. Иоанна Златоуста на Святую Пасху). И сегодня созерцая дивные, богодарованные плоды Воскресения Христова, мы, с очищенными верою, умом и сердцем, празднуем «иного жития вечнаго начало и играюще поем Виновнаго, Единаго благословеннаго, отцев Бога и препрославленнаго» (Тропарь 7 песни Пасхального канона).

В том внутреннем чувстве, с которым произносится Пасхальное приветствие, каждый христианин находит неизменное основание своей веры и своего упования. Голос сердца свидетельствует нам истину Воскресения, свидетельствует вместе со светозарными небожителями, вместе с благочестивыми мироносицами и со святыми апостолами. Немеркнущее свидетельство о Воскресшем Спасителе несет миру на протяжении почти двух тысяч лет Христова Церковь, возжигая в сердцах своих чад чувство нескончаемой радости. Мы радуемся о торжестве ветхозаветных праведников, освобождаемых Спасителем из тьмы, а также радуемся за самих себя, нашедших в единении с Воскресшим Христом полноту жизни, победу над страданиями и смертью. Святая Православная Церковь выражает радость нашего духа в светлом торжестве Пасхального богослужения с его радостными молитвословиями и напевами. Осененные блистанием спасительного Воскресения, мы, как никогда, устремляем свои мысли и благоговейные чувства к Источнику и Подателю Света и Жизни, к Благому Промыслителю, любвеобильному Отцу всех, великому, непостижимому и вечному Богу нашему.

Дорогая моему сердцу паства!

2020 год, несомненно, особенный для нашей страны. Мы отмечаем 75-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Не случайным в 1945 году оказалось промыслительное совпадение празднования Великой Победы – 9 мая с днями Светлой Пасхальной седмицы.

К сожалению, живых свидетелей кровополитной войны 1941—1945 гг. с каждым годом становится все меньше и меньше. Ветераны уходят в мир иной. И молодое поколение чувствует, что придет время, когда больше никто не сможет рассказать им о событиях прошлого, так, как оно было на самом деле. Поэтому каждая семья старается сохранить фотографии, фронтовые письма, медали и ордена героев, слова живых очевидцев – ветеранов войны и тыла Великой Отечественной войны.

Сегодня Церковь переживает непростое время. В годы Великой Отечественной войны враг хотел убить нас телесно, а сейчас внутренне нас пытаются сломать и разделить. Поэтому мы должны усилить молитвы за нашу Церковь и дорогое Отечество. Также в дни Святой Пасхи, когда на земле видим отверстыми Царские врата святилища и когда двери и небесного Чертога отверсты Христом Воскресшим, проникнем туда молитвенным взором и усугубим молитвы ко Господу о ниспослании и всем народам вселенной благословенного мира.

В этом году мы также переживаем распространение по всему миру коронавирусной инфекции. Призываю всех вас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия и напоминаю вам о недопустимости легкомысленного отношения к своему здоровью. В это непростое для всех нас время призываю усилить свои молитвы о недужных, о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.

Прославляя ныне Светлое Христово Воскресение и радуясь всеобщему взаимному общению во имя Воскресшего, от всей души вознесем Ему благодарение, снисходящему к немощам нашим, утешающему нас благодатными духовными утешениями, укрепляющему Православную веру и Церковь Свою Святую. «В сей день, его же сотвори Господь», возрадуемся все о Господе. Этой светлой радостью да озарятся и скорби наши, для каждого неизбежные в земной жизни! Да пребывает всегда с нами благодатная Пасхальная радость, пламенеющая в наших сердцах светом Воскресения Христова! Воскресший Христос Своею благодатию да коснется наших сердец! Пусть растает навсегда лед вражды и злобы, клеветы, недоверия! Пусть благоухает священная весна духовной радости и нравственной чистоты! Пусть всегда пребывает в наших сердцах безграничная любовь к Православной вере и дорогой Отчизне! Да будет единство духа и веры, с которыми придет чувство тепла и стремления к миру, свойственные русскому народу!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами! Аминь.

Христос Воскресе!