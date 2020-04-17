Продлены сроки приема документов претендентов на участие в программе «Земский учитель»

Министерство просвещения Российской Федерации продолжает реализовывать инициированную Президентом России программу «Земский учитель», которая стартовала в январе 2020 года во всех регионах России и направлена на поддержку педагогического сообщества.
Участники программы – учителя, заключившие трудовой договор с образовательной организацией, расположенной в сельских населённых пунктах и городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.
В настоящее время в Чувашской Республике продолжается приём заявок на участие в программе. Срок приёма заявок продлен до 1 июня.
По программе «Земский учитель» в Чувашской Республике определены четыре вакансии.
Контактные данные организации, занимающейся вопросами приемки и обработки документов участников конкурса: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5), телефон: + (8352) 58-37-89, chrio23@cap.ru Явнова Анастасия Геннадьевна
СПРАВОЧНО. Цель программы «Земский учитель» – обеспечение повышения качества общего образования, совершенствование методов обучения и воспитания путём внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации детей к обучению и вовлечённости в образовательный процесс.
Обязательными условиями для претендента на участие в программе «Земский учитель» является:
— возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов;
— наличие соответствующей квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности;
— готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.
Кроме того, одним из условий предоставления компенсационной выплаты является объём учебной нагрузки учителя в школе – участнице программы не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в школе.
С перечнем вакансий в общеобразовательных организациях в разных регионах, участвующих в реализации программы «Земский учитель», можно ознакомиться в информационной системе «Земский учитель».
Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.
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