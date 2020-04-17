Пасхальное богослужение – в прямом эфире

19 апреля православные отметят большой праздник – Светлое Христово Воскресение.

Съёмочная группа Национальной телерадиокомпании Чувашии традиционно организует прямую трансляцию Пасхального богослужения из Покровско-Татианинского собора в г. Чебоксары. Праздничную службу проведет Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Из-за временного запрета на посещение храмов, который действует в регионе, большинство православных христиан не смогут лично присутствовать на пасхальных богослужениях. Онлайн-трансляции помогут жителям Чувашии не пропустить важное событие и дистанционно поучаствовать в праздничной службе.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире «Национального телевидения Чувашии», региональном эфире «Общественного телевидения России», а также на сайте и YouTube-канале Национальной телерадиокомпании Чувашии. Кроме того, трансляция будет доступна слушателям «Национального радио Чувашии». Начало –18 апреля в 23:30 по московскому времени.Ориентировочно праздничная служба завершится в 02:30.

Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.