Олег Николаев поздравляет работников органов местного самоуправления с праздником

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

В зоне вашей ответственности – социальное и экономическое развитие территорий, благоустройство городов и сел, стабильная работа системы ЖКХ и многое другое.

Ваша порядочность, профессионализм, ответственность, чуткое отношение к людям, их проблемам и инициативам во многом определяют качество жизни на местах.

Отдавая работе свои силы, знания и опыт, вы завоевываете доверие и уважение граждан, пробуждаете в них желание активнее участвовать в жизни общества.

Уверен, сообща, мы вместе сможем успешно справиться со всеми поставленными задачами во благо наших земляков, сделать Чувашскую Республику богаче и краше.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых успехов, энергии, оптимизма, здоровья и счастья!

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О. Николаев.