Олег Николаев поздравляет работников органов местного самоуправления с праздником

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
В зоне вашей ответственности – социальное и экономическое развитие территорий, благоустройство городов и сел, стабильная работа системы ЖКХ и многое другое.
Ваша порядочность, профессионализм, ответственность, чуткое отношение к людям, их проблемам и инициативам во многом определяют качество жизни на местах.
Отдавая работе свои силы, знания и опыт, вы завоевываете доверие и уважение граждан, пробуждаете в них желание активнее участвовать в жизни общества.
Уверен, сообща, мы вместе сможем успешно справиться со всеми поставленными задачами во благо наших земляков, сделать Чувашскую Республику богаче и краше.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых успехов, энергии, оптимизма, здоровья и счастья!
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О. Николаев.
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