И стала область республикой

21 апреля 1925 года Чувашская автономная область

преобразована в Чувашскую АССР.

20-е – 30-е годы прошлого века стали переломными в истории советского государства в целом и Чувашии в частности. Процессы, происходившие в то время, во многом определили развитие политической системы и общества на последующие десятилетия. Так, принятие постановления об образовании Чувашской автономной области (АО) 24 июня 1920 года чувашский народ встретил с огромной радостью и патриотическим подъемом. Казалось, откроются широкие перспективы, возможности национального развития и устройства новой жизни. Но этого не произошло — в области не было крупной промышленности, отсутствовали средства и условия для ее развития, практически всё население занималось земледелием. При таких ресурсах говорить о поднятии народного образования, сельского хозяйства и здравоохранения не приходилось.

Партийной организации и советским органам стало ясно, что в имеющихся границах и при присвоенных Чувашской АО правах ее дальнейшее развитие невозможно. Поэтому, начиная с 1922 года, Чувашский обком РКП(б) и облисполком выдвигали вопрос о расширении территории области и о преобразовании ее в республику. С 1922 по 1925 годы эта тема обсуждалась на различных заседаниях, на партийных конференциях и областных съездах Советов, в административной комиссии при ВЦИК, в наркоматах РСФСР и в президиуме ВЦИК.

21 июня 1922 года на совместном заседании расширенного пленума областного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и обкома РКП(б) обсуждался вопрос об организации социалистической советской республики. Пленум постановил просить ВЦИК и ЦК РКП(б) преобразовать Чувашскую АО в Чувашскую АССР.

В декабре того же года делегаты XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов от Чувашской АО подали докладную в ЦК РКП(б) на имя И.В. Сталина с просьбой об ускорении решения вопроса о преобразовании области в республику. Но его рассмотрение было приостановлено.

Данный вопрос вновь был поднят 28 июля 1924 года, когда на заседании президиума ВЦИК было принято следующее решение: «Принимая во внимание тяжелое экономическое положение Чувашской области, считать необходимым пересмотреть границы Чувашской области в сторону расширения границ и создания более мощной базы для развития народного хозяйства Чувашской области. …Считать нецелесообразным преобразование Чувашской области в автономную ССР, считать однако необходимым предоставление Чувашской области ряда прав, предоставленных автономным республикам».

Принятие решения о преобразовании области в республику проходило непросто. Учитывалось множество сложнейших вопросов территориального, этнического, экономического характера. В их разрешении были задействованы ведущие наркоматы страны, представители Чувашии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской губерний, Татарской АССР, Марийской АО, действовала специальная комиссия ВЦИК. Результатом стало подписание 21 апреля 1925 года декрета ВЦИК о преобразовании Чувашской автономной области в автономную республику.

С этого момента в республике была сформирована новая структура государственной власти и управления. Высшим органом власти провозглашались съезд Советов и избранный им Центральный исполнительный комитет (ЦИК). Под ведением ЦИК учреждался общереспубликанский исполнительный и распорядительный орган государственного управления – Совет народных комиссаров (СНК). Для руководства отдельными отраслями были учреждены народные комиссариаты, в которые переименовывались существовавшие до них областные отделы. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 15 июня 1925 года «О государственном устройстве Чувашской автономной советской социалистической республики» народные комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и социального обеспечения были автономны в своих действиях и ответственны перед СНК и ЦИК Чувашской АССР и ВЦИК.

В территориальном отношении также произошли значительные изменения. Согласно постановлению ВЦИК от 20 июня 1925 года «О расширении границ автономной Чувашской ССР» к республике были присоединены Алатырь и три волости Алатырского уезда Симбирской губернии: Алатырская, Порецкая и Кувакинская. В составе республики стало 5 уездов (Чебоксарский, Ядринский, Цивильский, Батыревский, Алатырский) с 61-й волостью. Территория Чувашской АССР достигла площади 18309 км2.

Именно в условиях республики чувашский народ смог переустроить работу всех государственных, общественных, хозяйственных и культурно-просветительских учреждений и организаций, тем самым значительно расширив самостоятельность Чувашии.

На снимке: Члены президиума I Республиканского съезда

Советов Чувашской АССР. 26-31 июня 1926 г.



Л. Васильева, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.