Дороге быть!

Как только со стороны улицы Щербакова перекрыли улицу Косточкина, а возле здания отдела судебных приставов появились огромные трубы и новенький трактор, редакция сразу же связалась с отделом строительства и архитектуры администрации города, специалисты которого сообщили, что, действительно, работы по строительству автомобильной дороги

по улице Косточкина возобновляются.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по улице Косточкина (участок от ул. К. Марка до ул. Ленина) и улице Интернациональной (от ул. Урукова до ул. Маршала Жукова) общей протяженностью 926 м осуществляется в рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» и проходит в два этапа.

В прошлом году были проведены подготовительные работы, в рамках которых на объекте были перенесены инженерные коммуникации, препятствовавшие строительству: сети водоснабжения, водоотведения, кабельные линии. В этом году произведен монтаж сетей ливневой канализации, линий наружного освещения от ул. Ленина до ул. Интернациональной и по ул. Интернациональной. Начаты подготовительные работы по прокладке сетей газоснабжения.

Согласно проекту, строительство автомобильной дороги шириной проезжей части 6 м предусматривает асфальтобетонное покрытие. Тротуары будут построены на улицах Косточкина и Интернациональной.

Стоимость работ составляет более 38 млн руб. (90 % — республиканский бюджет, 10 % — местный). Муниципальный контракт на строительство дороги заключен с ООО «Дортех». Срок исполнения работ — 30 сентября 2020 года.

Хочется надеяться, что все работы будут выполнены качественно и в намеченные сроки, и новая дорога прослужит шумерлинцам долгие-долгие годы.

Ольга Дмитриева.