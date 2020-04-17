В Чувашии на усиление социальной поддержки граждан в период пандемии будет направлено более 2,6 млрд рублей

16 апреля в рамках заседания Госсовета Чувашии министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова выступила с докладом об исполнении в Чувашии поручений Президента РФ Владимира Путина по социальному направлению. В период пандемии коронавирусной инфекции на федеральном и региональном уровнях предприняты различные меры поддержки граждан. В оперативном режиме принимаются решения о государственной социальной помощи россиянам, в частности, обеспечивается дополнительная финансовая поддержка слабозащищенных категорий граждан. По оценке Минтруда Чувашии, общий объем средств, который будет в 2020 году направлен на усиление мер социальной поддержки в период пандемии, составит более 2,6 млрд рублей. Поддержкой будет охвачено 370 тысяч граждан.

В сложившихся условиях рекомендуемой самоизоляции гражданам не нужно будет лично посещать отделы соцзащиты, чтобы подтвердить свои права на имеющиеся льготы. Все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев будут продлены автоматически на следующий период без представления каких-либо справок и посещения отделов социальной защиты населения. В части региональных выплат соответствующее постановление будет принято в ближайшее время.

Кроме того, семьи, имеющие или имевшие право на материнский капитал, начали подавать заявления на дополнительные 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Согласно тексту документа на данный вид поддержки имеют право те семьи, для которых право на материнский капитал возникло до 1 июля 2020 года. Выплата предусмотрена на ближайшие 3 месяца – апрель—июнь. Оформить ее можно в личном кабинете на портале Пенсионного Фонда Российской Федерации и через портал Госуслуги.

Предоставление выплаты на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет включительно начнется с июня 2020 года. Размер выплаты в 2020 году составит 4 770,5 рублей. Критерий нуждаемости – доход не должен превышать одного прожиточного минимума на человека.

Также увеличен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности с 1 апреля т.г. до уровня МРОТ (12 130 руб.).

В области занятости населения также продуман ряд мер поддержки. Увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8000 рублей до 12130 рублей в месяц. Предоставление пособия по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые потеряли работу и обратились в органы занятости

с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы.

Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей помимо пособия по безработице, с 1 апреля по 30 июня 2020 года будут выплачивать еще по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По информации Министра труда и социальной защиты России А. Котякова, озвученном 15 апреля т.г. на совещании с членами правительства, в настоящее время на федеральном уровне изменяется порядок расчета уровня доходов граждан при предоставлении ряда мер социальной поддержки. В частности, в доходах семьи не будут учитываться доходы гражданина от трудовой деятельности, если на момент обращения за помощью он был признан временно безработным.

«Необходимо отметить, что в целях усиления социальной защиты граждан, особенно нуждающихся в поддержке государства, по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева проиндексированы ряд социальных выплат. Это, прежде всего, государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплаты старшему поколению, ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКУ, так называемым «сельским специалистам». 16 апреля Госсоветом Чувашии одобрен закон об увеличении размера вознаграждения приемным родителям, опекунам и попечителям.

Ряд выплат в увеличенном размере с перерасчётом с 1 января текущего года, в частности выплаты на детей, граждане уже получили в начале апреля. По остальным выплатам перерасчет выплат в увеличенном размере будет произведен в ближайшее время», — отмечает Алена Елизарова.

В целях улучшения благосостояния многодетных семей разработан проект закона Чувашской Республики, предусматривающий увеличение размера республиканского материнского капитала со 100 до 150 тыс. рублей. Кроме того, в рамках этого же проекта закона прорабатывается вопрос о единовременной выплате в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала. Это, в свою очередь, будет существенной поддержкой для многодетных семей.

Всего объем дополнительной поддержки граждан за счет средств республиканского бюджета с учетом обозначенных региональных мер только в 2020 году составит более 300 млн рублей.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.