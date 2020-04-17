В каждой семье свой герой

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чем больше времени отдаляет нас от тех событий, тем яснее мы осознаем значение исторической миссии солдат, отстоявших право на будущее. наше с вами будущее.

В каждой семье есть свой герой. Два моих деда тоже были участниками Великой Отечественной войны. К сожалению, они умерли, когда мне было 6-7 лет. Жили мы в то время в другом регионе, соответственно, мы мало общались, да и не слишком мне это было интересно в том возрасте.

В 2001 году я приступила к работе в центре социального обслуживания населения. Именно тогда, по долгу службы, стала тесно общаться с участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, с вдовами умерших и погибших участников, тружениками тыла. В каждом сельском поселении их в то время насчитывалось по 20 и более человек, 40-50 вдов, тружеников тыла и того больше. Я знакомилась с каждым, расспрашивала их истории жизни, материалы отправляла в газету, иногда на радио. С некоторыми познакомилась поближе.

У меня на обслуживании на дому находилась участница Великой Отечественной войны Анастасия Григорьевна Лукина, жительница села Ходары, милая бабушка, которая с нетерпением ждала наших встреч. Мы много общались, подружились даже. Знаю, что Анастасия Григорьевна замуж не выходила, всю свою жизнь посвятила воспитанию многочисленных племянников и племянниц. На старости лет они не оставляли её без внимания.

Незадолго до смерти в 2010 году Анастасия Григорьевна передала мне фотографии из своего альбома для написания очередной статьи. Вернуть ей их я, к сожалению, не успела. И очень прошу откликнуться ее родственников, чтобы передать эти фронтовые фотографии в их семейный альбом.

Годы Великой Отечественной войны — часть нашей истории, наше общее прошлое, которое обязывает нас не только хранить в своем сердце эти святые страницы истории нашего народа, но и передавать память о них молодому поколению.

Т. Баринова, зав. отделением соцобслуживания на дому ШКЦСОН.