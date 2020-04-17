17 Апр

Все 47 подтверждённых новых случаев covid-19 в Чувашии – контактные

16 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 47 жителей Чувашской Республики. Все они выявлены в ходе тестирования контактных лиц.  

По районам:


Чебоксары 14
Янтиковский р-н 9
с. Янтиково 6
с. Порецкое 4
Вурнарский р-н 3
Батыревский р-н 3
Новочебоксарск 2
Шумерля 1
Канаш 1
Ядрин 1
Яльчикский р-н 1
Урмарский р-н 1
Канашский р-н 1

Среди пациентов семь несовершеннолетних, возраст взрослых пациентов от 31 до 86 лет.  

Амбулаторное лечение на дому получает 26 человек, у них заболевание проходит в легкой форме. Остальные госпитализированы в боксированные палаты инфекционных стационаров медицинских организаций.

Всего в республике зарегистрировано 126 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели, один скончался.

О всех изменениях сообщим дополнительно.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Автор записи: anna

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