16 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 47 жителей Чувашской Республики. Все они выявлены в ходе тестирования контактных лиц.

По районам:



Чебоксары 14 Янтиковский р-н 9 с. Янтиково 6 с. Порецкое 4 Вурнарский р-н 3 Батыревский р-н 3 Новочебоксарск 2 Шумерля 1 Канаш 1 Ядрин 1 Яльчикский р-н 1 Урмарский р-н 1 Канашский р-н 1

Среди пациентов семь несовершеннолетних, возраст взрослых пациентов от 31 до 86 лет.

Амбулаторное лечение на дому получает 26 человек, у них заболевание проходит в легкой форме. Остальные госпитализированы в боксированные палаты инфекционных стационаров медицинских организаций.

Всего в республике зарегистрировано 126 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели, один скончался.

О всех изменениях сообщим дополнительно.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.