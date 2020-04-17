16 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 47 жителей Чувашской Республики. Все они выявлены в ходе тестирования контактных лиц.
По районам:
|Чебоксары
|14
|Янтиковский р-н
|9
|с. Янтиково
|6
|с. Порецкое
|4
|Вурнарский р-н
|3
|Батыревский р-н
|3
|Новочебоксарск
|2
|Шумерля
|1
|Канаш
|1
|Ядрин
|1
|Яльчикский р-н
|1
|Урмарский р-н
|1
|Канашский р-н
|1
Среди пациентов семь несовершеннолетних, возраст взрослых пациентов от 31 до 86 лет.
Амбулаторное лечение на дому получает 26 человек, у них заболевание проходит в легкой форме. Остальные госпитализированы в боксированные палаты инфекционных стационаров медицинских организаций.
Всего в республике зарегистрировано 126 случаев заражения covid-19. Два пациента выздоровели, один скончался.
О всех изменениях сообщим дополнительно.
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