Путин объявил о переносе парада Победы на более поздний срок

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», — сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — продолжил президент.

Он заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк! обязательно будут проведены в этом году. «Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется — в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что 9 мая этом году будет отмечать вся страна. «Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», — сказал Путин.

Президент отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность. «Задействуем все наши возможности», — сказал Путин.

«Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции „Бессмертный полк“. Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил «Интерфаксу», что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.