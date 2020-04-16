Обустройство пляжей на Суре должно быть готово к нынешнему купальному сезону

Хорошая новость для жителей городов Шумерля, Алатырь, а также Шумерлинского района. Обустроенный пляж должен появиться на берегу реки Сура. Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил разработать план по обустройству мест для купания.

Такое предложение он озвучил 15 апреля на совместном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта. На совещании обсуждались и меры по обеспечению безопасности людей на воде в предстоящий купальный сезон.

Как отметил начальник казенного учреждения Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» МЧС Чувашии Николай Глухов, в г. Шумерля и Шумерлинском районе население купается где попало. «Каждый год достаем тела утонувших, особенно в Шумерле. Там есть заброшенный карьер от бывшего кирпичного завода. Люди туда тянутся из-за того, что на реке Сура пляж заброшенный. Ссылаются два муниципалитета друг на друга. Также проблема по городу Алатырь, где до сих пор не найдено тело утонувшей в 2017 году девушки. Был бы пляж на Суре, это можно было бы предотвратить», — сетовал он.

Ведь основной причиной гибели людей на воде является именно купание в необорудованных местах, там, где дно не исследовано водолазами. А там что только не лежит: ведра, бачки, тележки, автомобильные покрышки и даже строительный мусор - арматура, куски железобетона. По словам начальника Чувашской республиканской поисково-спасательной службы, в одном из водоемов Шумерлинского района водолазы вытащили культиватор. Такие предметы, незаметные с берега, могут нанести серьезные травмы купающимся.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что формального подхода в подготовке мест для купания быть не должно. «Предлагаю поручить Администрации Главы Чувашской Республики и ГКЧС Чувашии совместно с администрациями города Шумерли и Шумерлинского района разработать план мероприятий по обустройству пляжа. То же самое по Алатырю», — подчеркнул Олег Николаев.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Герман Майков рассказал, что к началу купального сезона на территории республики планируется освидетельствовать и допустить к эксплуатации 13 пляжей, в сельских поселениях подготовить не менее 108 оборудованных мест для отдыха населения на малых реках и прудах.

Все места для купания должны быть подготовлены не позднее 31 мая.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев призвал шире использовать социальные сети для информирования о правилах поведения на воде, разъяснения опасности купания в запрещенных и необорудованных местах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.