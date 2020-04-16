Ничто не сможет затмить пасхальной радости

Приближается Пасха – главный православный праздник — Светлое Христово Воскресение. К сожалению, в связи со сложившейся опасной для здоровья людей ситуацией в этом году верующим приходится встречать праздник в несколько непривычном формате. В целях профилактики распространения коронавируса врио Главы Чувашии внесением изменений в Указ от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» с 14 апреля до особого распоряжения запретил гражданам посещать места, предназначенные для проведения богослужений и молитвенных собраний. Вход в культовые здания разрешён только священнослужителям и обслуживающим храмы лицам.

О празднике Пасхи и о том, как ее встречать в сложившейся ситуации, рассказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин.

Отец Владимир, были ли в истории церкви подобные случаи?

В советское время, как мы знаем, людям запрещалось посещать храмы по идеологическим соображениям. А если брать во внимание запреты, связанные непосредственно с эпидемиями, то, к примеру, в 70-х годах в некоторых областях СССР была вспышка холеры, тогда тоже было ограничено посещения храмов.

Сегодняшняя ситуация — это еще и повод задуматься о том, что нужно ценить то, что есть. Многие думают: вроде церковь всегда открыта, когда будет потребность, тогда и пойду в храм, а в остальное время не до церкви, не до Бога… Жизнь переменчива.

Сегодняшняя ситуация — это еще и повод задуматься о том, что нужно ценить то, что есть. Многие думают: вроде церковь всегда открыта, когда будет потребность, тогда и пойду в храм, а в остальное время не до церкви, не до Бога… Жизнь переменчива. Как верующим в такое напряженное время сохранить радость праздника?

Несмотря на то, что придется праздновать в непривычных условиях, нужно помнить, что Пасха нисколько не умаляется от этой болезни. Христос совершил этот подвиг, всех людей спас через свое воскресение, всем предоставил возможность входить в царство небесное.

Пасха присутствует всегда. И в более тяжелые времена была Пасха, и в военное время. Просто нас поветрие застало врасплох, и мы не были готовы столкнуться с неудобствами и ограничениями.

Пасха присутствует всегда. И в более тяжелые времена была Пасха, и в военное время. Просто нас поветрие застало врасплох, и мы не были готовы столкнуться с неудобствами и ограничениями. Будут ли совершаться в храмах богослужения?

Богослужения, в том числе и пасхальные, совершаться будут, правда, в период ограничительных мер без прихожан. На службе будут священнослужители, персонал, который работает в храме, певчие.

Можно ли подать записки на пасхальное богослужение по телефону или через сайт и перечислить пожертвования для этого?

К сожалению, в нашем храме такая форма заказа не предусмотрена. Хотя некоторые храмы уже разместили на сайтах информацию об онлайн-приеме заказных записок. Монастыри, особенно строящиеся храмы, такое практикуют давно, но у нас пока такого нет. Возможно, в скором будущем и нам придется ввести такой способ общения с прихожанами.

Как часто приглашают священнослужителей храма для совершения таинств на дом?

Вообще, на дом во время поста приглашают, но не скажу, что часто. Причащаем, соборуем пожилых, которым тяжело прийти в храм.

Как правильно молиться дома на Пасху?

Если у кого-то есть возможность, конечно же, лучше смотреть трансляцию пасхального богослужения, которая будет идти по центральным телеканалам, «Спас» и «Союз». Если же у кого-то нет такой возможности или просто не приемлют такую форму молитвы, то можно читать самим Последование пасхального богослужения. В пасхальный период вместо утренних и вечерних молитв читают Часы Святой Пасхи и Пасхальный канон. Этот канон на Светлой седмице читается и во время подготовки к причастию вместо трех канонов: Господу Иисусу Христу, Божией Матери и ангелу-хранителю. Часы Пасхи и Пасхальный канон вполне может прочесть каждый человек. Они есть и в молитвословах. Их можно найти и в интернете.

есть возможность, конечно же, лучше смотреть трансляцию пасхального богослужения, которая будет идти по центральным телеканалам, «Спас» и «Союз». Если же у нет такой возможности или просто не приемлют такую форму молитвы, то можно читать самим Последование пасхального богослужения. В пасхальный период вместо утренних и вечерних молитв читают Часы Святой Пасхи и Пасхальный канон. Этот канон на Светлой седмице читается и во время подготовки к причастию вместо трех канонов: Господу Иисусу Христу, Божией Матери и ангелу-хранителю. Часы Пасхи и Пасхальный канон вполне может прочесть каждый человек. Они есть и в молитвословах. Их можно найти и в интернете. Получается, что верующие не смогут в храмах освятить куличи? Можно ли освятить пасхальную еду дома?

В силу опять-таки последних событий, действительно, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в», затем окропить снеди освященной водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Как духовно подготовиться к празднику Пасхи?

Для подготовки к Пасхе установлен Великий пост. Люди в течение 40 дней постятся, конечно, не только в плане пищи, но и духовно: работают над собой, над своими пороками, страстями, недостатками. Если человек сможет искоренить в себе хотя бы маленький порок, то в этом будет большая польза. И вот мы вступаем в Лазареву субботу, в Вербное воскресенье и в Страстную седмицу, которая сейчас идет. Собственно, к этим дням и готовимся в течение всего поста, чтобы соучаствовать в этих событиях, мысленно к ним прикоснуться и сопереживать.

Как правильно встретить праздник?

Что нужно делать, а от чего воздержаться?

Сопереживая, соучаствуя Христу, конечно, наша душа и к самому празднику приступает более трепетно. Работавший над собой христианин чувствует большую радость от встречи Пасхи. Сегодня особенно грустно от того, что верующие весь пост шли к этому празднику, а сейчас лишены возможности прийти в храм, совместно со всем приходом разделить пасхальную радость. Ведь совместная радость особенно глубокая и проникновенная.

В «Огласительном слове на Пасху» Иоанна Златоуста приводится притча из евангелия о том, как работодатель пригласил для работы в винограднике людей и всем — кто работал целый день, кто полдня, кто всего один час — заплатил одинаково. Святитель Иоанн Златоуст говорит: даже если люди пришли в последний час, все равно вкусят радость праздника Пасхи, не лишаются этой радости. Не все могут поститься телесно: у кого-то нет возможности, у кого-то нет здоровья, тем не менее даже чуть-чуть потрудившись в эти оставшиеся дни, и то уже можно вкусить праздник Пасхи во всей полноте. Господь всех принимает, лишь бы мы этого хотели и желали.

А благодаря подвигу воздержания праздник становится еще ценней. У тех, кто совсем не прилагает никаких усилий, конечно, не будет такой пасхальной радости. Ведь и в жизни при выполнении любого дела, если мы добиваемся желаемого приложением многих усилий, то результат для нас особенно ценен, а что далось легко и без труда — не очень.

В «Огласительном слове на Пасху» Иоанна Златоуста приводится притча из евангелия о том, как работодатель пригласил для работы в винограднике людей и всем — кто работал целый день, кто полдня, кто всего один час — заплатил одинаково. Святитель Иоанн Златоуст говорит: даже если люди пришли в последний час, все равно вкусят радость праздника Пасхи, не лишаются этой радости. Не все могут поститься телесно: у нет возможности, у нет здоровья, тем не менее даже чуть-чуть потрудившись в эти оставшиеся дни, и то уже можно вкусить праздник Пасхи во всей полноте. Господь всех принимает, лишь бы мы этого хотели и желали. А благодаря подвигу воздержания праздник становится еще ценней. У тех, кто совсем не прилагает никаких усилий, конечно, не будет такой пасхальной радости. Ведь и в жизни при выполнении любого дела, если мы добиваемся желаемого приложением многих усилий, то результат для нас особенно ценен, а что далось легко и без труда — не очень. Подходит к концу Великий пост. Каким он был в этом году для церкви и для вас лично?

В пост мы вошли спокойно. Ажиотажа, связанного с пандемией, у нас еще не было. И сейчас, как бы то ни было, все идет своим чередом. Пост у каждого человека проходит по-разному. Что касается меня лично, могу сказать: чем старше становишься, тем пост пролетает быстрее и быстрее. Очень быстро он прошел и в этом году. Пост проходит, и, кажется, мог бы вот это сделать, мог бы другое, а не успел сделать, не смог. Но, как говорится, Господь и намерения целует, то есть для Бога ценно даже наше желание.

Расскажите подробнее о празднике Пасхи. Сколько он длится? Делится ли на циклы и какие?

Пасха продолжается 39 дней. В особенности, конечно, празднуется первая неделя — Светлая седмица. В это время богослужения совершаются по особому чину. Службы короткие, радостные, почти все поется. Царские врата в храмах в течение всей этой недели открыты. Ежедневно вокруг храма совершаются крестные ходы. Многократно поется «Христос воскресе! Воистину Воскресе!».

Каждое воскресенье пасхального периода посвящается событиям, которые читаются в Евангелии.

После Светлой седмицы следует Антипасха – с греческого языка слово переводится как «вместо Пасхи» или «напротив Пасхи». Этот день еще называется Фоминым воскресеньем. По Евангелию в первый день Иисус после воскресения явился 10 ученикам, а Фомы в то время не было и он сказал, что пока не коснется сам к рукам и ребрам Иисуса, не поверит. В восьмой день после воскресения Господь явился ученикам, и только тогда апостол Фома поверил в его воскресение. А Господь сказал про всех нас: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Начиная с этой недели, читаются пасхальные богослужебные тексты, но к ним добавляются и ежедневные службы.

Каждое воскресенье пасхального периода посвящается событиям, которые читаются в Евангелии. После Светлой седмицы следует Антипасха – с греческого языка слово переводится как «вместо Пасхи» или «напротив Пасхи». Этот день еще называется Фоминым воскресеньем. По Евангелию в первый день Иисус после воскресения явился 10 ученикам, а Фомы в то время не было и он сказал, что пока не коснется сам к рукам и ребрам Иисуса, не поверит. В восьмой день после воскресения Господь явился ученикам, и только тогда апостол Фома поверил в его воскресение. А Господь сказал про всех нас: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Начиная с этой недели, читаются пасхальные богослужебные тексты, но к ним добавляются и ежедневные службы. Бытует мнение, что третье воскресенье пасхального периода – день жен-мироносиц – является православным женским днем.

Да, 3 мая мы будем вспоминать жен-мироносиц, которые сопровождали Господа в его земном пути. Они, в отличие от учеников Христа, которые испугались и разбежались в скорбное время, были с ним до конца, смотрели, как Господа погребали Иосиф и Никодим, чья память также совершается в этот день. Господь наградил их за верность — им первым возвестил о своем воскресении.

Действительно, день жен-мироносиц стал женским православным днем. В некоторых храмах в этот день всем прихожанкам вручаются цветы. А в советское время женщин, которые твердо стояли в вере, не боялись притеснения властей, гонений, ходили в храм, тоже называли женами-мироносицами, или «белыми платочками».

В последующие пасхальные воскресения церковь читает евангелие о расслабленном, о самарянине и о слепорожденном, исцеленном Иисусом Христом.

27 мая — отдание Пасхи. Ну, а 28 мая будем праздновать Вознесение Господне.

Действительно, день жен-мироносиц стал женским православным днем. В некоторых храмах в этот день всем прихожанкам вручаются цветы. А в советское время женщин, которые твердо стояли в вере, не боялись притеснения властей, гонений, ходили в храм, тоже называли женами-мироносицами, или «белыми платочками». В последующие пасхальные воскресения церковь читает евангелие о расслабленном, о самарянине и о слепорожденном, исцеленном Иисусом Христом. 27 мая — отдание Пасхи. Ну, а 28 мая будем праздновать Вознесение Господне. Расскажите о Пасхе вашего детства. Какой Вы ее запомнили?

Я из семьи священника. Отец у меня служит в Порецком вот уже 53-й год. По сроку служения он является одним из старейших священников Чувашии. Мы тоже в детстве постились. Мама пекла вкусные куличи в русской печке, готовила творожную Пасху. В великую субботу мы вместе со всеми ходили на ночную службу, а утром просыпались от заполонившего дом аромата пекущихся куличей и вкусной еды. Детям особенно хочется побыстрее разговеться, покушать вкусное. Наверное, в детстве ни с чем не сравнимая самая светлая пасхальная радость. Во взрослом возрасте светлую легкую радость не всегда можно прочувствовать. Детям надо создавать эту радость, потом она во взрослой жизни будет возвращать их в эту радостную атмосферу снова и снова.

Как проходит пасхальный день у священнослужителя?

Любой праздничный день, воскресный день у священника – рабочий. Пасхальные службы самые ответственные, за исключением этого года, многолюдные. После них можно чуть-чуть разговеться, отдохуть, и в 7.30 в нашем храме начинается вторая литургия для тех, кто не смог прийти на ночную службу. Служит, конечно, другой священник, так как две литургии подряд нельзя служить одному священнику. Тем не менее, мы все приходим в храм, кто-то исповедует, кто-то помогает, кто-то освящает снеди. После второй службы обычно принимаем участие в пасхальных мероприятиях либо в воскресной школе, либо на городском уровне. А вечером совершаем Пасхальную вечернюю. В таком режиме проходит самый первый день Пасхи. Служба. Служба. Встречи, мероприятия.

исповедует, помогает, освящает снеди. После второй службы обычно принимаем участие в пасхальных мероприятиях либо в воскресной школе, либо на городском уровне. А вечером совершаем Пасхальную вечернюю. В таком режиме проходит самый первый день Пасхи. Служба. Служба. Встречи, мероприятия. А как он должен проходить у прихожан?

В идеале, конечно, праздник должен бы начаться с посещения храма. Но, к великому сожалению, в этом году для прихожан это стало невозможным.

Кто соблюдал весь пост, нужно разговляться в меру, чтобы не было проблем с желудком. Ну и, как уже говорил, нужно делиться пасхальной радостью с окружающими. Свою любовь мы должны направить вовне, на людей, не только на себя дорогого, любимого и ненаглядного. Даже если в душе есть обиды, неприязни, преодолев их, нужно поздравить с праздником родных и близких, знакомых. Не напиваться до пьяна. Как апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Во всем нужно знать меру.

На пасху некоторые ходят на могилки своих усопших родных. Такой обычай сложился, видимо, в советское время, поскольку в церковь люди не ходили, боялись, поэтому шли на кладбище. Но все-таки, согласно церковному уставу, в течение первой пасхальной недели поминовение усопших не совершается. Определен специальный день для этого — девятый день Пасхи – Радоница.

Кто соблюдал весь пост, нужно разговляться в меру, чтобы не было проблем с желудком. Ну и, как уже говорил, нужно делиться пасхальной радостью с окружающими. Свою любовь мы должны направить вовне, на людей, не только на себя дорогого, любимого и ненаглядного. Даже если в душе есть обиды, неприязни, преодолев их, нужно поздравить с праздником родных и близких, знакомых. Не напиваться до пьяна. Как апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Во всем нужно знать меру. На пасху некоторые ходят на могилки своих усопших родных. Такой обычай сложился, видимо, в советское время, поскольку в церковь люди не ходили, боялись, поэтому шли на кладбище. Но все-таки, согласно церковному уставу, в течение первой пасхальной недели поминовение усопших не совершается. Определен специальный день для этого — девятый день Пасхи – Радоница. В заключение хотелось бы услышать Ваши поздравления в адрес шумерлинцев.

Дорогие шумерлинцы! Поздравляю вас с этим самым главным христианским праздником, праздником праздников и торжеством из торжеств! Ничто у нас не может затмить пасхальной радости. Какие бы ни были внешние обстоятельства, в каких бы непредвиденных условиях мы ни находились, Пасха совершается всегда! Господь один раз совершил подвиг на все времена вечные. Для всех предоставил возможность спастись, войти в Царство небесное. А теперь уже все зависит от нас, как мы будем вкушать плоды, которые нам даровал Господь.

Желаю, чтобы Пасха прошла у каждого в светлой радости и чтобы мы делились с этой радостью с окружающими. Если не будем выходить из дому, значит, будем делиться по телефону, по аудио- или видеосвязи. Пусть эта пасхальная радость у нас будет длиться не только один день, а сохранится в течение всей жизни. Всем доброго здоровья, многих лет жизни! Христос воскресе! Воистину воскресе!

У матушки Анастасии Ильиной есть свои проверенные рецепты вкусного кулича и пасхи. Она делится ими с читателями.

Пасха со сгущенкой

Ингредиенты: 1 кг 250 г. творога, 350 г. сливочного масла, 250 г. сметаны, 400 г. (1 банка) сгущенки, 0,5 стакана сахара, 1 стакан изюма, щепотка ванилина.

Творог протереть через сито. Масло мелко порубить, добавить сахар. Творог, масло и ванилин тщательно растереть, добавить сметану, сгущенку, перебранный и вымытый изюм. Тщательно перемешать.

Массу положить в пасочницу, выстланную чуть влажной марлей, и поставить под гнет в холодильник на 12 часов.

Творожный кулич

На 4 кулича (форма диаметром 9 см) потребуется: 400 г. творога 5 %, 5 яиц, 400 г. сахара, 450 г. муки, 10-12 г. разрыхлителя, 250 г. сливочного масла, ванилин, 100-150 г. изюма (цукатов, вяленой вишни, кураги и др.).

Творог протереть через сито или взбить блендером. Добавить яйца, сахар и взбить. Затем пустить растопленное масло и ванилин, снова хорошо взбить. Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Соединить с творожной массой, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости. Получается густое тесто.

В конце добавить вымытый изюм. Выложить тесто в форму на 2/3. Выпекать при температуре 1700 С 45-50 мин. до сухой шпажки.

Охладить, покрыть глазурью и украсить.

М. Ветликова.